Автономера с кодом 666 не планируют выдавать в Свердловской области

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Свердловской области не будет использоваться код региона 666 в автомобильных номерах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
"Номера с кодом региона 666 не планируются. Номеров с кодом 196 хватит не на один год", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день в регионе действуют автомобильные номера с кодом 66, 96 и 196.
Как стало известно ранее, МВД подготовило проект приказа, в котором подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2–9. До сих пор трехзначный код мог начинаться только с цифры 1 или 7. Это правило изменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Например, в столице госномера можно будет выдавать с кодом 497, 677 или 999, в Санкт-Петербурге – 278 или 878, в Татарстане – 616, Омской области – 555, в Свердловской области – 666 и так далее.
В ноябре прошлого года для российских автолюбителей согласовали порядок продажи "красивых" номеров. Водители смогут заплатить пошлину и выбрать "красивый" номер для своей машины через портал государственных услуг. Региональным властям позволят использовать повышенный тариф и выставлять номера на аукционы, однако размер пошлин еще не установлен.
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