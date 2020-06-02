Автономера с кодом 666 не планируют выдавать в Свердловской области

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В Свердловской области не будет использоваться код региона 666 в автомобильных номерах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

"Номера с кодом региона 666 не планируются. Номеров с кодом 196 хватит не на один год", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в регионе действуют автомобильные номера с кодом 66, 96 и 196.

Как стало известно ранее, МВД подготовило проект приказа, в котором подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2–9. До сих пор трехзначный код мог начинаться только с цифры 1 или 7. Это правило изменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Например, в столице госномера можно будет выдавать с кодом 497, 677 или 999, в Санкт-Петербурге – 278 или 878, в Татарстане – 616, Омской области – 555, в Свердловской области – 666 и так далее.

В ноябре прошлого года для российских автолюбителей согласовали порядок продажи "красивых" номеров. Водители смогут заплатить пошлину и выбрать "красивый" номер для своей машины через портал государственных услуг. Региональным властям позволят использовать повышенный тариф и выставлять номера на аукционы, однако размер пошлин еще не установлен.