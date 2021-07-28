В Башкирии изъяли 123 кг запрещенных веществ

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Правоохранители выявили в городе Нефтекамске в Башкирии нарколабораторию по изготовлению мефедрона. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники изготавливали мефедрон в нарколаборатории, расположенной в частном доме на территории города Нефтекамска", – сказала она.

Волк пояснила, что готовое наркотическое вещество преступники реализовывали через интернет-магазин в теневом сегменте Сети.

"Всего в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято более 123 килограммов синтетических наркотиков", – подчеркнула представитель МВД.

Она уточнила, что также был обнаружен склад, где хранилось более 887 килограммов прекурсоров и химических реактивов.

Ранее сообщалось, что полицейские в Ленобласти нашли тайник с 1,5 тонны метамфетамина. Полиция возбудила уголовное дело по факту приготовления наркотиков к сбыту в особо крупном размере. Сбытчик арестован.

