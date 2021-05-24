Полицейские закрыли подпольную нарколабораторию в Подмосковье. В Солнечногорском районе задержали 28-летнего жителя Москвы и 24-летнего жителя Костромы. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Злоумышленники оборудовали лаборатории в частном доме в деревне Радумля. Полицейские вместе с бойцами СОБР обнаружили там оборудование, 350 литров химических реактивов и порошок белого цвета.

Подозреваемые около года занимались производством наркотиков в арендованных домах в Московской области. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.