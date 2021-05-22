Львица в цирке-шапито под Новосибирском напала на дрессировщика

В Уральском частном цирке-шапито в поселке Мошково под Новосибирском львица напала на дрессировщика во время выступления. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на администрацию цирка.

Пострадавший мужчина получил небольшие рваные раны руки и ноги, его жизни ничего не угрожает.

Момент происшествия попал на видео одного из зрителей. На кадрах видно, как во время выступления одна из львиц, перестав подчиняться командам дрессировщика, напала на него и повалила на пол.

"Да, напала львица. Его (дрессировщика) на скорой свозили в больницу, обработали раны, сейчас он уже дома, ходит сам", – рассказал собеседник агентства.

Администратор учреждения отметил, что в цирке животное больше выступать не будет. С большой долей вероятности ее отдадут в зоопарк.

Ранее слон напал на рабочего цирка в Казани. Животное оттолкнуло подошедшего к нему сотрудника цирка. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

