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Происшествия

19:22

Львица в цирке-шапито под Новосибирском напала на дрессировщика

происшествия животные

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

В Уральском частном цирке-шапито в поселке Мошково под Новосибирском львица напала на дрессировщика во время выступления. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию цирка.

Пострадавший мужчина получил небольшие рваные раны руки и ноги, его жизни ничего не угрожает.

Момент происшествия попал на видео одного из зрителей. На кадрах видно, как во время выступления одна из львиц, перестав подчиняться командам дрессировщика, напала на него и повалила на пол.

"Да, напала львица. Его (дрессировщика) на скорой свозили в больницу, обработали раны, сейчас он уже дома, ходит сам", – рассказал собеседник агентства.

Администратор учреждения отметил, что в цирке животное больше выступать не будет. С большой долей вероятности ее отдадут в зоопарк.

Ранее слон напал на рабочего цирка в Казани. Животное оттолкнуло подошедшего к нему сотрудника цирка. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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