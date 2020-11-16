МИД Белоруссии отправил Польше запрос о выдаче администраторов NEXTA

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

МИД Белоруссии направил Польше запрос о выдаче администраторов Telegram-канала NEXTA, сообщили на официальном сайте ведомства.

Речь идет о Степане Путило и Романе Протасевиче. Сообщается, что копия запроса была передана временному поверенному в делах Польши в РБ Мартину Войцеховскому. Документ адресован Минюсту и Генпрокуратуре Польши.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также выразили озабоченность в связи с работой Путило и Протасевича. Их каналы NEXTA и NEXTALive были охарактеризованы как экстремистские.

В связи с этим МИД РБ попросил Варшаву выдать их как можно быстрее, поскольку их "преступная деятельность" представляет "общественную опасность".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цветная революция ослабляет государство. Он предложил противопоставить этому "расширение и углубление связей, интеграции во всех форматах". В качестве приоритетных сфер для этой работы он выделил экономику, безопасность и "человеческое общение".

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,12%.

В дальнейшем в Белоруссии начались акции протеста. Демонстрации продолжаются в отдельных регионах до настоящего момента.