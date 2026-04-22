Фото: 123RF.com/fabrikacrimea

Госдеп США запретил сотрудникам, совершившим гендерный переход (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), посещать те туалеты, которые предназначены для их "новой идентичности", сообщило издание The Daily Signal.

По данным СМИ, соответствующие изменения приняты в продолжение указов главы Белого дома Дональда Трампа о приведении государственной гендерной политики в соответствии с традиционными ценностями. Распоряжение касается зданий центрального аппарата ведомства и американских диппредставительств за рубежом.

Отмечается, что это отменяет внутренний регламент 2015 года, который разрешал трансгендерам находиться в туалетах в соответствии с их новой идентичностью, а не полом при рождении.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что "чуваки в платьях" теперь не отвлекают армию США. Министр сказал, что бывшие администрации Штатов отдавали возможности ВПК страны и прочие процессы зарубежным государствам, пренебрегая важностью навыков на собственных предприятиях.

