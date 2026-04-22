Госдеп США запретил трансгендерам ходить в туалеты для противоположного пола

22 апреля, 16:14

В мире

Госдеп США запретил трансгендерам ходить в туалеты для противоположного пола

Фото: 123RF.com/fabrikacrimea

Госдеп США запретил сотрудникам, совершившим гендерный переход (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), посещать те туалеты, которые предназначены для их "новой идентичности", сообщило издание The Daily Signal.

По данным СМИ, соответствующие изменения приняты в продолжение указов главы Белого дома Дональда Трампа о приведении государственной гендерной политики в соответствии с традиционными ценностями. Распоряжение касается зданий центрального аппарата ведомства и американских диппредставительств за рубежом.

Отмечается, что это отменяет внутренний регламент 2015 года, который разрешал трансгендерам находиться в туалетах в соответствии с их новой идентичностью, а не полом при рождении.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что "чуваки в платьях" теперь не отвлекают армию США. Министр сказал, что бывшие администрации Штатов отдавали возможности ВПК страны и прочие процессы зарубежным государствам, пренебрегая важностью навыков на собственных предприятиях.

Читайте также


за рубежом

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

