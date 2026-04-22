В России появится ГОСТ на отечественное пиво

Принятие ГОСТа на пиво российского производства запланировано на третий квартал текущего года. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов, выступая на пресс-конференции, посвященной запуску акции "Дни пива России".

"Ключевое решение – это закрепление критериев российского пива в ГОСТе <...>. В третьем квартале этого года мы считаем, что ГОСТ будет принят, утвержден Росстандартом и вступит в силу", – цитирует его РИА Новости.

По словам Протасова, стандарт будет базироваться на двух ключевых требованиях: происхождении сырья и производственных активах.

На сегодняшний день отечественный хмель удовлетворяет лишь 3–5% потребностей отрасли, что делает развитие хмелеводства критически важным для роста пивоваренной промышленности в стране.

"Российским должен считаться только тот продукт, который производственно находится в России, производитель зарегистрирован в России, товарный знак принадлежит российским лицам. Это позволяет обеспечить прозрачность происхождения продукта", – пояснил Протасов.

Вместе с тем глава Роскачества рассказал, что продукт, произведенный в России, создающий рабочие места и уплачивающий налоги в стране, должен быть признан российским и получать максимальную государственную поддержку.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на этиловый спирт, который впервые с 2015 года ввел актуализированные требования к производству продукта. Нормы вступили в силу 15 апреля. Они распространились на спирт, производимый из зерна, причем сырье должно быть исключительно российским.