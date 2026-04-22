Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

22 апреля, 16:23

Общество

В России появится ГОСТ на отечественное пиво

Фото: depositphotos/crisper85@yahoo.com

Принятие ГОСТа на пиво российского производства запланировано на третий квартал текущего года. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов, выступая на пресс-конференции, посвященной запуску акции "Дни пива России".

"Ключевое решение – это закрепление критериев российского пива в ГОСТе <...>. В третьем квартале этого года мы считаем, что ГОСТ будет принят, утвержден Росстандартом и вступит в силу", – цитирует его РИА Новости.

По словам Протасова, стандарт будет базироваться на двух ключевых требованиях: происхождении сырья и производственных активах.

На сегодняшний день отечественный хмель удовлетворяет лишь 3–5% потребностей отрасли, что делает развитие хмелеводства критически важным для роста пивоваренной промышленности в стране.

"Российским должен считаться только тот продукт, который производственно находится в России, производитель зарегистрирован в России, товарный знак принадлежит российским лицам. Это позволяет обеспечить прозрачность происхождения продукта", – пояснил Протасов.

Вместе с тем глава Роскачества рассказал, что продукт, произведенный в России, создающий рабочие места и уплачивающий налоги в стране, должен быть признан российским и получать максимальную государственную поддержку.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на этиловый спирт, который впервые с 2015 года ввел актуализированные требования к производству продукта. Нормы вступили в силу 15 апреля. Они распространились на спирт, производимый из зерна, причем сырье должно быть исключительно российским.

Читайте также


обществоеда

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

