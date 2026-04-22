Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 16:13

Город

Памятник Юрию Никулину открыли в Москве у станции "Динамо"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

На севере Москвы установили памятник артисту цирка и кино, народному артисту СССР и участнику Великой Отечественной войны Юрию Никулину. Монумент появился на улице Никулина, 3, названной в его честь, рядом со стадионом "Динамо", сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Как отметили в ведомстве, выбор места был не случайным. Никулин часто приходил сюда болеть за любимую команду.

Памятник выполнен из бронзы и дерева. Скульптор Александр Рукавишников изобразил артиста в полный рост на символической лестнице, напоминающей трибуну стадиона, в момент, когда он наблюдает за игрой.

"В церемонии открытия монумента приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, средств массовой информации, общественных, ветеранских и спортивных организаций, учреждений культуры, родственники, друзья и коллеги артиста, а также москвичи и гости столицы", – сообщили в пресс-службе.

Ранее на ВДНХ началась реставрация павильона № 64 "Оптика", который назывался "Ленинград и Северо-Запад РСФСР". Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

На композиции, созданной скульпторами Григорием Косовым, Василием Стамовым, Александром Овсянниковым и Алексеем Тимченко, изображено торжественное шествие на фоне памятника Владимиру Ленину у Финляндского вокзала.

Читайте также


город

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

