Памятник Юрию Никулину открыли в Москве у станции "Динамо"

На севере Москвы установили памятник артисту цирка и кино, народному артисту СССР и участнику Великой Отечественной войны Юрию Никулину. Монумент появился на улице Никулина, 3, названной в его честь, рядом со стадионом "Динамо", сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Как отметили в ведомстве, выбор места был не случайным. Никулин часто приходил сюда болеть за любимую команду.

Памятник выполнен из бронзы и дерева. Скульптор Александр Рукавишников изобразил артиста в полный рост на символической лестнице, напоминающей трибуну стадиона, в момент, когда он наблюдает за игрой.

"В церемонии открытия монумента приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, средств массовой информации, общественных, ветеранских и спортивных организаций, учреждений культуры, родственники, друзья и коллеги артиста, а также москвичи и гости столицы", – сообщили в пресс-службе.

