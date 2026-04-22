Основатель Readovka Костылев может оказывать давление на соучастников хищения

Основатель издания Readovka Алексей Костылев на свободе может оказывать давление на соучастников хищения более миллиарда рублей у Минобороны России. Об этом заявил следователь в Тверском суде Москвы, передает РИА Новости.

В среду, 22 апреля, суд рассматривает ходатайство следствия о продлении Костылеву срока ареста.

Как указала сторона обвинения, журналисту необходимо назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. При этом из материалов, зачитанных в суде, следует, что Костылев не стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Основатель Readovka стал фигурантом уголовного дела о хищении денег в ходе выполнения госконтрактов в конце февраля. Тогда же его задержали.

По данным следствия, он заключил договор на поставку БПЛА для МО РФ на сумму около 2 миллиардов рублей. В связи с хищением было открыто уголовное производство, по которому Костылеву может грозить до 10 лет лишения свободы.

Суд отправил журналиста в СИЗО. В середине апреля Костылеву продлили арест.