Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 16:16

Основатель Readovka Костылев может оказывать давление на соучастников хищения

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Основатель издания Readovka Алексей Костылев на свободе может оказывать давление на соучастников хищения более миллиарда рублей у Минобороны России. Об этом заявил следователь в Тверском суде Москвы, передает РИА Новости.

В среду, 22 апреля, суд рассматривает ходатайство следствия о продлении Костылеву срока ареста.

Как указала сторона обвинения, журналисту необходимо назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. При этом из материалов, зачитанных в суде, следует, что Костылев не стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Основатель Readovka стал фигурантом уголовного дела о хищении денег в ходе выполнения госконтрактов в конце февраля. Тогда же его задержали.

По данным следствия, он заключил договор на поставку БПЛА для МО РФ на сумму около 2 миллиардов рублей. В связи с хищением было открыто уголовное производство, по которому Костылеву может грозить до 10 лет лишения свободы.

Суд отправил журналиста в СИЗО. В середине апреля Костылеву продлили арест.

Читайте также


Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

