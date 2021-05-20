Более 810 кг героина изъяли у преступников, следовавших через Россию в ЕС

Фото: ФТС РФ

Сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли более 810 килограммов наркотиков у международной группы, которая следовала через Россию в ЕС. Наркотики переправляли из стран "золотого полумесяца" – Афганистана, Ирана и Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате предпринятых мер пресечена деятельность международной преступной группы, участники которой намеревались осуществлять контрабанду героина партиями по 200 килограммов в Королевство Нидерланды. Однако вскрытие логистической схемы позволило не допустить уже первые четыре поставки", – говорится в сообщении.

В настоящее время задержаны исполнители, пособники и организаторы контрабандного канала. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела.

"Российскими экспертами в 2021 году отмечаются попытки международных наркокартелей возобновить функционирование так называемого "Северного маршрута" и, как следствие, рост транзитного перемещения наркотических средств через территорию Российской Федерации", – добавили в сообщении.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, у которого изъяли сверток с героином общей массой больше 120 граммов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, сообщалось, что в строительной бытовке в деревне Петрухино в Серпуховском районе Московской области обнаружили нарколабораторию. Полицейские изъяли три пакета с порошкообразным веществом, пластиковые канистры с химическими реагентами, лабораторное оборудование, упаковочные материалы, весы и средства индивидуальной защиты.