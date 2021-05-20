На юго-востоке Москвы задержали мужчину со свертком героина массой более 120 г

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве полиция задержала мужчину, у которого изъяли сверток с героином общей массой больше 120 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Злоумышленника задержали на Рязанском проспекте, он попытался выбросить сверток.

"Изъятое является наркотическим средством – героином массой более 120 граммов. Далее оперативники обследовали места тайников в подъезде одного из домов на Рязанском проспекте, которые успел сделать злоумышленник, обнаружили две закладки в виде полимерных свертков с неизвестным веществом внутри. Исследованием установлено, что в свертках также находился героин", – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мужчину с 1,7 килограмма наркотических средств задержали в Мытищах. Им оказался 35-летний житель одной из республик Средней Азии.