На юго-востоке Москвы задержали мужчину со свертком героина массой более 120 г

14:34
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве полиция задержала мужчину, у которого изъяли сверток с героином общей массой больше 120 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Злоумышленника задержали на Рязанском проспекте, он попытался выбросить сверток.
"Изъятое является наркотическим средством – героином массой более 120 граммов. Далее оперативники обследовали места тайников в подъезде одного из домов на Рязанском проспекте, которые успел сделать злоумышленник, обнаружили две закладки в виде полимерных свертков с неизвестным веществом внутри. Исследованием установлено, что в свертках также находился героин", – говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее мужчину с 1,7 килограмма наркотических средств задержали в Мытищах. Им оказался 35-летний житель одной из республик Средней Азии.
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