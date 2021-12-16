В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 1 млрд руб

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Видео: youtube.com/МВД МЕДИАСтоличные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 1 миллиарда рублей. Задержаны два человека, сообщается на сайте МВД РФ.
По данным правоохранителей, злоумышленники оказывали услуги по проведению различных теневых банковских операций, в частности по конвертации валюты и переводу денег за границу. Для этого они использовали фиктивные компании, от лица которых якобы закупали за рубежом овощи и фрукты, переводили клиентам деньги, однако фактически хозяйственную деятельность не осуществляли.
За свою работу они брали комиссию в размере 6,5%. Нелегальный оборот их деятельности превысил 1 миллиард рублей, а доход – 65 миллионов рублей. В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее ФСБ пресекла деятельность крупной сети торговцев похищенными у пользователей данными кредитных карт. В ходе спецоперации было задержано более 30 членов группы, в том числе граждане Украины и Литвы. В ходе обысков у них изъяли более одного миллиона долларов, три миллиона рублей, огнестрельное оружие, а также наркотики и золото.
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