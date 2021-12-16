Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:11

В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 1 млрд руб

происшествия

Видео: youtube.com/МВД МЕДИА

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 1 миллиарда рублей. Задержаны два человека, сообщается на сайте МВД РФ.

По данным правоохранителей, злоумышленники оказывали услуги по проведению различных теневых банковских операций, в частности по конвертации валюты и переводу денег за границу. Для этого они использовали фиктивные компании, от лица которых якобы закупали за рубежом овощи и фрукты, переводили клиентам деньги, однако фактически хозяйственную деятельность не осуществляли.

За свою работу они брали комиссию в размере 6,5%. Нелегальный оборот их деятельности превысил 1 миллиард рублей, а доход – 65 миллионов рублей. В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее ФСБ пресекла деятельность крупной сети торговцев похищенными у пользователей данными кредитных карт. В ходе спецоперации было задержано более 30 членов группы, в том числе граждане Украины и Литвы. В ходе обысков у них изъяли более одного миллиона долларов, три миллиона рублей, огнестрельное оружие, а также наркотики и золото.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать