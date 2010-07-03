Экс-директора школы в Москве приговорили за многомиллионные поборы

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Бывшего директора московской школы Константина Петрова приговорили к четырем годам колонии общего режима за мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении экс-директора столичной школы К. Петрова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" и частью 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", – передает сообщение Агентство "Москва".

Суд установил, что Петров с января 2007 года по июнь 2010 года под предлогом благотворительной помощи предлагал родственникам детей, поступающих в школу, присылать деньги на счет некоммерческого фонда на расходы школы.

Впоследствии он похитил полученные деньги (более 28 миллионов рублей), перечислив их на подконтрольные банковские счета.

Противоправную деятельность Петрова пресекли в 2011 году. Однако он нарушил условия меры пресечения и скрылся от следствия. Его задержали в марте 2018 года.

