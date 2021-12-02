Масштабную сеть сбыта сильнодействующих препаратов обнаружили на Северном Кавказе

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Правоохранительные органы пресекли деятельность банды, занимавшейся сбытом сильнодействующих лекарственных препаратов на Северном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что двух членов группировки ожидает суд в Ингушетии. Их обвиняют в совершении преступлений по части 3 статьи 234 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт сильнодействующих веществ").

"Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Малгобекский городской суд Ингушетии", – сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело выделили в отдельное производство из другого дела. В рамках последнего к ответственности привлекаются еще 15 жителей Северного Кавказа. Их обвиняют в создании преступного сообщества, покушении на убийство, незаконном хранении и хищении оружия, а также обороте наркотиков или психотропных веществ, их приобретении и сбыте.

Отмечается, что в числе фигурантов этого уголовного дела есть и бывшие полицейские. Так, по данным МВД, в противоправных действиях участвовали четверо бывших сотрудников одного из территориальных органов внутренних дел на Северном Кавказе.

Предполагаемый лидер преступного сообщества также задержан.

По информации следствия, злоумышленники создали в Ставропольском крае сеть тайников для хранения сильнодействующих веществ. Препараты они продавали в пять раз дороже той цены, по которой приобретали.

Из многочисленных схронов и основного тайника изъято более 100 тысяч разовых доз сильнодействующих веществ. Их стоимость по ценам черного рынка составила более 70 миллионов рублей.

У членов группировки также изъяли автомобили, драгоценности, банковские карты и наличные деньги.

Ранее сообщалось, что ФСБ России пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов. Всего был задержан 21 участник преступной группы. Все они специализировались на организации незаконного пребывания мигрантов на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

