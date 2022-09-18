Белый дом не смог разъяснить родным Уилана и Грайнер требования РФ по обмену – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Президент США Джо Байден и представители его администрации не смогли разъяснить родственникам осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по их обмену в ходе встречи в Белом доме. Об этом сообщает CNN.

"Не думаю, что они разъяснили, чего именно хочет Россия", – заявила супруга Бриттни Грайнер Шерил.

Отмечается, что встреча Байдена с семьями Грайнер и Уилана состоялась в пятницу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Россия приняла их условия по обмену заключенными. По ее мнению, Москва должна это сделать немедленно.