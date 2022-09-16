Белый дом потребовал от РФ немедленного согласия на условия США по обмену заключенными

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Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Россия приняла их условия по обмену заключенными, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее мнению, Москва должна это сделать немедленно.

"Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же", – заявила она на брифинге.

Жан-Пьер также подтвердила взаимодействие американской администрации с бывшим дипломатом Биллом Ричардсоном, который участвует в переговорах по обмену заключенными.

Накануне американские СМИ сообщали, что Ричардсон посетил Москву и якобы провел ряд встреч, которые могут быть посвящены вопросу освобождения осужденных в РФ граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

В августе Ричардсон заявлял, что считает возможным осуществить сделку по обмену заключенными между Москвой и Вашингтоном по формуле "два на два". Он также отмечал, что позитивно настроен относительно возможного результата соответствующих переговоров.

Комментируя информацию о визите Ричардсона в Москву, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никаких встреч относительно вопроса обмена заключенными между Россией и США не было.

