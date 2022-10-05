В США снова призвали РФ принять условия Вашингтона по обмену заключенными

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Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Россия приняла предложенные Вашингтоном условия по обмену заключенными между двумя странами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается Бриттни Грайнер и Пола Уилана, <...> я могу заявить, что к этому приковано все мое внимание. <...> На первом месте в моем списке приоритетных задач в мире – сделать все возможное, чтобы вернуть всех американцев, которые были произвольно или несправедливо задержаны", – цитирует его ТАСС.

Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что этот вопрос уже не первый месяц обсуждается с Москвой, в частности, последней было представлено видение США по урегулированию данного вопроса. В Вашингтоне настаивают на принятии Москвой американских предложений.

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время поездки в Екатеринбург коснулась переговоров с Киевом относительно возвращения российских моряков, удерживаемых в Измаиле. Она выразила надежду на то, что этот вопрос будет в ближайшее время решен, напомнив, что россиян ранее должны были перевезти на берег, но этого не произошло.

"Ведем диалог с украинской... <...> Мы очень надеемся, что будет завершена тема возвращения российских гражданских моряков в Россию", – сказала омбудсмен.

В середине сентября американские СМИ писали, что экс-дипломат США Билл Ричардсон посетил Москву и якобы провел ряд встреч, которые могут быть посвящены вопросу освобождения осужденных в РФ граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана. До этого он предлагал осуществить сделку по формуле "два на два". А в Белом доме позже потребовали от РФ принять условия США по обмену заключенными.

Что касается удерживаемых на Украине моряков, то ранее Москалькова сообщала, что российским силовикам удалось освободить одного из них. Он находился на корабле "Рондо" в Измаиле.



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