Москалькова сообщила об освобождении еще одного моряка из удерживаемых на Украине

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Российские силовики смогли освободить еще одного моряка из числа незаконно удерживаемых на Украине. Об этом в беседе с ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня благодаря сотрудникам силовых органов России освобожден один из моряков, который незаконно и необоснованно среди других удерживался на корабле "Рондо" в Измаиле", – сказала она.
Омбудсмен добавила, что сейчас мужчина находится в России, ему оказывают помощь врачи.
В конце июня Москалькова сообщила, что Москве не удалось договориться с Киевом относительно обмена удерживаемых российских моряков. По ее словам, Россия просит отпустить моряков без всяких условий, поскольку их обмен на военнослужащих не будет равным.
Она также отметила, что удерживание россиян противоречит всем нормам закона и морали.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Освобожденные военные РФ рассказали о длившемся несколько месяцев плену
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: