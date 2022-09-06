Москалькова сообщила об освобождении еще одного моряка из удерживаемых на Украине

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Российские силовики смогли освободить еще одного моряка из числа незаконно удерживаемых на Украине. Об этом в беседе с ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня благодаря сотрудникам силовых органов России освобожден один из моряков, который незаконно и необоснованно среди других удерживался на корабле "Рондо" в Измаиле", – сказала она.

Омбудсмен добавила, что сейчас мужчина находится в России, ему оказывают помощь врачи.

В конце июня Москалькова сообщила, что Москве не удалось договориться с Киевом относительно обмена удерживаемых российских моряков. По ее словам, Россия просит отпустить моряков без всяких условий, поскольку их обмен на военнослужащих не будет равным.

Она также отметила, что удерживание россиян противоречит всем нормам закона и морали.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

