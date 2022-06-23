Договориться об обмене удерживаемых на Украине российских моряков не удалось – Москалькова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Договоренности относительно обмена российских моряков, которые удерживаются на Украине, достигнуты не были, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Договоренности окончательно не достигнуты, но мы предлагали субъекты обмена, не договорились... Будем подбирать условия возвращения", – цитирует ее РИА Новости.
Москалькова отметила, что Россия просит отпустить моряков без всяких условий, так как их обмен на военнослужащих будет неравным. По ее словам, удерживание россиян противоречит всем нормам закона и морали.
Кроме того, омбудсмен сообщила о получении от Международного комитета Красного Креста ответа на обращение о российских военнопленных на Украине.
24 мая Международный комитет Красного Креста признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине. В организации заявили, что предоставят ответ в кратчайшие сроки.
С просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их к президенту МККК Петеру Мауреру уполномоченный по правам человека в РФ обратилась на прошлой неделе.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Москалькова сообщила о 3 тыс обращений о нарушении прав людей на территории Украины
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