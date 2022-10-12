В Белом доме подтвердили, что Байден не намерен встречаться с Путиным

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не намерен встречаться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

"Президент [Байден] глубоко убежден в том, что Россия должна принять серьезное предложение (по обмену заключенными), которое мы выдвинули, либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров. Однако, повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным", – заявила Жан-Пьер.

В Белом доме подтвердили, что Вашингтон продолжает консультироваться с Москвой по перспективам обмена заключенными. Для этого задействованы различные каналы коммуникации между странами.

Ранее о возможности встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что заявлений о таких переговорах не поступало ни с одной из сторон, а обсуждать о встрече гипотетически "можно до бесконечности".

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