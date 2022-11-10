Индонезия отреагировала на решение Путина не ехать на G20

Фото: kremlin.ru

Власти Индонезии с уважением отнеслись к решению Владимира Путина не ехать на саммит G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября. Об этом заявил индонезийский министр Лухут Бинсар Панджайтан, который отвечает за подготовку встречи, передает Associated Press (AP).

По словам политика, поступила информация об отказе российского лидера лично участвовать в саммите "Большой двадцатки". Он подчеркнул, что не знает причин такого решения Путина, однако предположил, что у президента РФ есть другие дела.

"Что бы ни случилось с решением России, это для нашего общего блага и к лучшему для всех нас", – заключил Панджайтан.

Ранее стало известно, что Россию на саммите G20 на Бали будет представлять глава МИД России Сергей Лавров. Владимир Путин не поедет на мероприятие.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября. Форум пройдет на индонезийском острове Бали.



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