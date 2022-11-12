06:50Политика
Путин подтвердил главе ЦАР готовность РФ обеспечить Африку сельхозпродукцией
Фото: depositphotos/mur162
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры двух стран выразили настрой на активизацию сотрудничества в политической и торгово-экономических областях, включая ТЭК.
Также сообщается, что при обсуждении продовольственной безопасности Путин подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.
"Условлено о продолжении взаимодействия в целях укрепления суверенитета, безопасности и стабильности Центральноафриканской Республики", – говорится в сообщении.
В ходе беседы президент ЦАР выразил признательность за содействие, которое Россия оказывает Центральноафриканской Республике, и подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия – Африка, который пройдет летом в Санкт-Петербурге.
Ранее президент Центральноафриканской республики поддержал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Туадера подчеркнул, что данное решение российских властей позволит сохранить жизни людей и предотвратить насилие.
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