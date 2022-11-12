Путин подтвердил главе ЦАР готовность РФ обеспечить Африку сельхозпродукцией

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран выразили настрой на активизацию сотрудничества в политической и торгово-экономических областях, включая ТЭК.

Также сообщается, что при обсуждении продовольственной безопасности Путин подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.

"Условлено о продолжении взаимодействия в целях укрепления суверенитета, безопасности и стабильности Центральноафриканской Республики", – говорится в сообщении.

В ходе беседы президент ЦАР выразил признательность за содействие, которое Россия оказывает Центральноафриканской Республике, и подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия – Африка, который пройдет летом в Санкт-Петербурге.

Ранее президент Центральноафриканской республики поддержал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Туадера подчеркнул, что данное решение российских властей позволит сохранить жизни людей и предотвратить насилие.

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