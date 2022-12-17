Расширение санкций ЕС увеличивает количество сторонников России – постпредство РФ

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Расширение санкций ЕС лишь увеличивает количество мировых государств, прислушивающихся к мнению России. Об этом заявили в постпредстве России при ЕС.

"Неудивительно, что все больше государств прислушиваются к нашей аргументации. Они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам", – приводит слова дипмиссии ТАСС.

В постпредстве заявили, что оказание давления на суверенные государства односторонними рестриктивными методами является нелигитимным. В заявлении дипмиссии подчеркивается, что раньше Брюссель утверждал о незаконности применения экстерриториальных санкций, тогда как сейчас они активно используются против России.

"Более того, Евросоюз уже изобрел механизм наказания как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление", – заявили в дипмиссии.

В постпредстве также обратили внимание на запреты вещания ряда российских СМИ в Европе. По мнению дипмиссии, Евросоюз таким образом нарушает право собственных граждан на доступ к информации и попирает свободу слова и права журналистов.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского союза утвердил девятый пакет антироссийских санкций. В частности, власти ЕС приняли решение отозвать лицензии на вещание у телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала.

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