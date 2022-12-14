Финляндия продолжила покупать газ у России – торгпред РФ

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Финляндия продолжает закупать российский сжиженный природный газ, с января по сентябрь он был поставлен на 75 миллионов евро. Об этом сообщает торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов.

"Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "Новатэк" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было", – заявил он в интервью РИА Новости.

По словам торгпреда, Финляндия с начала года до сентября импортировала СПГ на сумму в 85 миллионов евро, при этом российского газа страна закупила на 75 миллионов евро.

Логинов отметил, что в Хельсинки ищут возможность отказаться от закупок газа из России. Для этого финские власти арендовали американский плавучий СПГ-терминал, его введут в эксплуатацию в начале 2023 года.

Торгпред также отметил, что существует множество факторов, которые не позволяют Финляндии отказаться от российского газа прямо сейчас. Среди них он назвал техническое ограничение пропускной способности финских терминалов и высокую цену на СПГ в Европе.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии заявил о необходимости продолжать сотрудничать с РФ. По его словам, это нужно хотя бы из-за общей границы протяженностью более тысячи километров.



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