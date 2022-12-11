21:21Политика
Президент Финляндии заявил о необходимость продолжать сотрудничать с РФ
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Финляндии нужно продолжать сотрудничать с Россией хотя бы из-за общей границы протяженностью более тысячи километров. Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё в эфире радиостанции YLE.
По его словам, Москва и Хельсинки почти ежедневно сотрудничают по административным вопросам в приграничной зоне. Вместе с тем Ниинистё добавил, что для восстановления доверия между двумя странами понадобится время.
"Давайте посмотрим, когда ситуация прояснится. Вполне возможно, что не во время моего пребывания на посту президента", – сказал президент Финляндии.
Ранее сообщалось, что в Финляндии во время массовых шествий сожгли российский флаг. Инцидент произошел в Хельсинки 6 декабря во время празднования Дня независимости республики. В МИД РФ расценили эти действия как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом РФ.
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