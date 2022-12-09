Власти Финляндии конфисковали 11 связанных с РФ яхт – СМИ

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Власти Финляндии конфисковали 11 из 27 яхт, связанных с Россией. Об этом сообщает телеканал Yle со ссылкой на представителя финской таможни Сами Ракшита.

"11 прогулочных яхт сейчас находятся под следствием из-за введенных против России санкций, все остальные суда были возвращены их владельцам", – сообщил Ракшит.

О местонахождении конфискованных яхт не сообщается.

С февраля 2022 года финские власти провели 187 процедур по изъятию имущества в связи с введением Евросоюзом санкций против России. Конфискованные активы оцениваются в 191 миллион евро.

Ранее Владимир Путин заявил, что бизнесмены могли избежать потери яхт, если бы держали их в России. По его словам, арест имущества российских бизнесменов станет для них уроком.

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