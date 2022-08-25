12:22
Фото: телеграм-канал Readovka
Яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии. Об этом сообщила Служба береговой охраны страны.
По данным местного издания la Gazzetta del Mezzogiorno, владельцем судна "Сага", который следовал под флагом Каймановых островов, является бизнесмен из России Геннадий Айвазян. Его деятельность связана с угледобывающей промышленностью.
В Службе береговой охраны уточнили, что ЧП случилось в девяти милях от побережья. Яхта следовала из порта Галлиполи в Милаццо на северо-восток побережья Сицилии.
Спасателям удалось помочь покинуть тонущее судно четверым пассажирам и пятерым членам экипажа.
В ведомстве пояснили, что посадить на мель судно не удавалось из-за ухудшения погодных и морских условий и усиливавшегося наклона яхты на правый борт.
Ранее сообщалось, что в водах Канады перевернулось рыболовное судно Villa de Pitanxo, на борту которого находились 24 человека. Преимущественно среди них были граждане Испании – 12 человек, – а также перуанцы и датчане.
Жертвами ЧП стали несколько человек. Происшествие случилось в 250 милях от берега, в районе острова Терранова. На месте нашли две спасательные шлюпки – в одной находились три моряка, другая была пустой.
40-метровая яхта затонула у берегов Сицилии
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