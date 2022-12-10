В Финляндии во время массового шествия сожгли российский флаг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Хельсинки во время массовых шествий сожгли российский флаг, сообщили в МИД РФ. Инцидент произошел в столице Финляндии 6 декабря во время празднования Дня независимости республики.

В российском дипведомстве заявили, что такие действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом РФ.

"В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш", – цитирует МИД РИА Новости.

Москва призвала Хельсинки принять меры, чтобы предотвратить подобные экстремистские выходки в будущем, а также направила требование о привлечении к ответственности виновных в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии конфисковали 11 из 27 яхт, связанных с Россией. Они находятся под следствием из-за введенных против России санкций, все остальные суда были возвращены их владельцам. О местонахождении конфискованных яхт не сообщается.

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