Ограничение на поставку нефти РФ коснется и действующих контрактов с потолком цен – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ограничение на поставку российской нефти коснется не только новых, но и уже действующих контрактов, если там указан потолок цен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, принятые в ответ на введение потолка цен меры Россия разрабатывала самостоятельно, без прямых контактов с ОПЕК+. Он пояснил, что подписанию указа президента предшествовали консультации внутри страны, экстренная проработка.

Песков добавил, что давать ответ на "нелегитимные, абсолютно абсурдные меры" – суверенное право России.

"Хотя и по этой теме, и по другим темам, связанным с энергорынками, естественно, российская сторона по линии курирующего вице-премьера (Александра. – Прим. ред.) Новака находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+", – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

При этом он отметил, что Москва анализирует введение потолка цен на газ, поэтому пока говорить об ответных мерах преждевременно. Пресс-секретарь президента уточнил, что дальнейшие шаги будут формулироваться после проведения анализа. Вместе с тем он указал, что газовый рынок имеет свою специфику.

Накануне Владимир Путин подписал указ, запрещающий продавать российскую нефть и нефтепродукты иностранным физическим и юридическим лицам, если в контрактах с ними содержатся условия фиксации предельной цены. Однако поставки допускаются, но в отдельных случаях, для которых необходимо специальное решение главы государства.



Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

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