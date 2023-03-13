Си Цзиньпин после визита в Москву проведет онлайн-переговоры с Зеленским – СМИ

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Глава МИД Канады ранее призвала китайского лидера поговорить с украинским коллегой, если КНР за мир на Украине. Как пишет издание, на будущей неделе Си Цзиньпин рассчитывает посетить Москву и встретиться с Владимиром Путиным, после чего уже поговорит с Зеленским.

Отмечается, что Пекин стремится играть более активную роль в посредничестве ради окончания конфликта на Украине.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что китайский лидер может приехать в Москву на следующей неделе. Отмечалось, что председатель КНР намерен встретиться с Владимиром Путиным. Однако более детальной информации о визите Си Цзиньпина не приводилось.

Предложение посетить Россию китайский политик получил от Путина в конце 2022 года. Тогда президент РФ отметил, что приезд Си Цзиньпина в Москву продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным событием в политике двух государств.

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