В Белом доме заявили о намерении Байдена провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Фото: Adam Schultz/The White House/CNP via ZUMA Press Wire/ТАСС

В Белом доме заявили о намерении президента США Джо Байдена провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова помощника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

"Мы ожидаем, что у президента состоится разговор с председателем Си Цзиньпином", – сказал Салливан в ходе брифинга.

Он отметил, что пока точной даты планируемого разговора нет, он состоится в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин собирается провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Канады ранее призвала китайского лидера поговорить с украинским коллегой, если КНР за мир на Украине. Пекин стремится играть более активную роль в посредничестве ради окончания конфликта на Украине.

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