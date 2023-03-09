Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стабилизацию в Персидском заливе

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом по теме стабилизации обстановки в зоне Персидского залива. Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, РФ и Саудовская Аравия сошлись во мнениях, что все проблемы на Ближнем Востоке должны решаться с помощью политического диалога с вовлечением всех заинтересованных сторон.

"В этой связи говорили о том, как можно содействовать стабилизации обстановки в зоне Персидского залива через продвижение повестки дня, которая объединяет все соответствующие страны и позволяет двигаться к выработке конкретных договоренностей о безопасности в этом важнейшем регионе мира", – заявил Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров.

Глава МИД отметил, что российская сторона придерживается схемы коллективной безопасности в Персидском заливе. Лавров подчеркнул, что Москва продолжит держать контакты в этой сфере.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что республика направила в министерство иностранных дел РФ ноту протеста из-за названия Персидского залива. По его словам, обращение было направлено в связи с публикацией на арабоязычной версии страницы МИД РФ в Twitter. В посте упоминался "Арабский залив".

На данный момент на Ближнем Востоке существует неопределенность по названию этого залива. Арабские государства называют его "Арабским". В свою очередь, Иран считает его "Персидским".

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