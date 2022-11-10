Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Китайский язык стал востребованнее французского и немецкого у московских работодателей. К такому выводу пришли аналитики рекрутинговой платформы SuperJob, которые проанализировали базу вакансий и резюме, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По их данным, вакансий, где требуется знание китайского языка, за год в столице выросло в 1,9 раза. Знание языка пригодится менеджерам внешнеэкономической деятельности, менеджерам по продажам, специалистам по снабжению, специалистам по закупкам и переводчикам.

В пятерку самых востребованных языков попали английский, китайский, французский, немецкий и итальянский.

Ранее эксперт рассказала, что специалисты по обучению русскому языку как иностранному, а также педагоги с несколькими областями знаний станут востребованы в Москве через пять лет. Кроме того, в связи с расширением роли экологов в компаниях появится сегмент консультантов и контролеров соблюдения экологических норм для личных хозяйств и населения.

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