Китайский язык вытесняет европейские с рынка труда в России – исследование

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Число вакансий от российских работодателей, где требуется знание европейских языков, значительно сократилось в 2022 году, говорится в исследовании рекрутинговой компании HeadHunter и коммуникационного агентства "Лампа". Об этом сообщает газета "Известия".

Аналитики выяснили, что интерес к итальянскому языку упал на 44%, испанскому – на 27%, португальскому – на 25%, французскому – на 24% и к английскому – на 12%. При этом на 55% вырос спрос на работников, владеющих китайским языком.

По словам руководителя службы исследований HeadHunter Марии Игнатовой, чаще всего требование к знанию китайского встречается среди вакансий для специалистов в сфере транспорта и логистики, продаж, а также производства.

Как рассказал президент объединения предпринимателей "Опора России" Александр Калинин, такая ситуация на рынке труда связана с сокращением торговли с западными государствами и ростом товарооборота со странами Азии. По его словам, внешняя торговля РФ постепенно переориентируется с Европы на Китай и Индию.

По данным компании Superjob, требование о знании китайского языка в вакансиях российских работодателей заняло второе место по популярности после английского.

Ранее аналитики выяснили, что в России выросло число вакантных мест для специалистов со знанием китайского языка. Так, переводчиков с китайского стали искать чаще на 30%. При этом к знанию китайского языка работодатели часто требуют владение английским.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!