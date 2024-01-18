Османтус душистый расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Османтус душистый из Юго-Восточной Азии с интенсивным ароматом расцвел в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

"Его притягательный абрикосовый запах распространился повсюду – однозначно рекомендуем не пропустить это событие", – отмечается в сообщении.

Osme переводится с греческого как "душистый", а anthos – "цветок". Лиственный кустарник семейства маслиновых вырастает до 12 метров. Его цветки можно добавлять в чай. В Китае османтус применяется в традиционной медицине.

В "Аптекарском огороде" добавили, что также в оранжерее цветут гигантская копьевидная лилия Дориантес Пальмера, ядовитый куст бушменов – акокантера, орхидеи и азалии.

Ранее в "Аптекарском огороде" начался пик цветения хищных пузырчаток. Их ловушки спрятаны под землей, а над ней есть только цветы и листья. Сотрудники ботсада уточнили, что дополнительно не подкармливают хищные растения.

До этого в субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" впервые за 318 лет расцвела гигантская копьевидная лилия. В природе листья этого растения могут достигать четырех метров, а соцветие – до трех метров в длину.

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