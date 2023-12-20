Выставка деревянных скульптур "Эдем" открылась в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Выставка деревянных скульптур "Эдем" открылась в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Гости могут увидеть экспозицию в суккулентной оранжерее с кактусами, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Автором выставки является художник и садовник "Аптекарского огорода" Илья Романов.

"В процессе работы Илья собирал брошенные и полусгнившие деревянные блоки, а затем превращал их в дикие и первобытные скульптуры, отсылающие одновременно к Золотому веку и роману Станислава Лема "Эдем", – говорится в сообщении.

В ноябре в "Аптекарском огороде" расцвели тропические орхидеи. В их число вошли венерины башмачки, дендробиумы, масдеваллии, ванды с воздушными корнями, орхидеи-тюльпаны и орхидеи-лодочки. В саду представлена одна из крупнейших коллекций орхидей в России – свыше тысячи видов цветов, произрастающих в тропиках и субтропиках, а также более 50 видов из умеренного и холодного климата.

До этого стало известно, что в Бутырском районе столицы планируют открыть всесезонный парк с лугом. Он будет частью комплекса небоскребов рядом с Огородным проездом.

Пространство создадут на основе концепции "естественная природа" с внедрением в городскую среду. Его площадь составит 2,5 гектара. В парке специалисты сделают сенсорные сады, которые будут представлять собой площадки с цветущими декоративными растениями-многолетниками.

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