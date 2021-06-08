Москвичей призвали к осторожности из-за порывистого ветра

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:50

Путин призвал вынести из пандемии уроки на будущее

власть общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин призвал вынести из пандемии коронавируса уроки на будущее. Президент также отметил, что пока рано говорить о победе над COVID-19, передает ТАСС.

По словам российского лидера, для преодоления кризиса требуются усилия всего мирового сообщества.

"Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций", – заявил глава государства в обращении для форума "Примаковские чтения".

Ранее Владимир Путин оценил действие первой российской вакцины от коронавируса. По словам президента, "Спутник V" лишен серьезных побочных явлений. Он также подчеркнул, что не было зафиксировано ни одного летального случая после применения препарата.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать