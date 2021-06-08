Путин призвал вынести из пандемии уроки на будущее

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин призвал вынести из пандемии коронавируса уроки на будущее. Президент также отметил, что пока рано говорить о победе над COVID-19, передает ТАСС.

По словам российского лидера, для преодоления кризиса требуются усилия всего мирового сообщества.

"Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций", – заявил глава государства в обращении для форума "Примаковские чтения".

Ранее Владимир Путин оценил действие первой российской вакцины от коронавируса. По словам президента, "Спутник V" лишен серьезных побочных явлений. Он также подчеркнул, что не было зафиксировано ни одного летального случая после применения препарата.