Путин заявил об отсутствии серьезных побочных явлений у российской вакцины от COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Серьезные побочные явления после применения российской вакцины от COVID-19 отсутствуют. Об этом сообщил Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что не было отмечено ни одного летального исхода после применения этого препарата.
"У других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет. И надеюсь, не будет", – подчеркнул Путин.
Он отметил, что единственный побочный эффект от российской вакцины – небольшая температура, которая поднимается на несколько часов.
"Температура иногда, у 10% прививаемых поднимается. Небольшая температура. Ну она держится несколько часов", – сказал Путин.
Президент напомнил, что российская вакцина эффективно защищает от коронавируса. В случаях, когда привитый человек все же заболевает, болезнь имеет легкую форму.
Ранее Путин призвал страны объединить усилия в борьбе с коронавирусом. Он выразил мнение, что сохранение в мире отдельных очагов инфекции может привести к возобновлению пандемии.
До этого Путин выразил сожаление, что многие россияне относятся с пренебрежением к соблюдению санитарных мер против коронавируса. Президент отметил, что эпидемическая обстановка в России гораздо лучше, чем во многих зарубежных странах, однако гражданам следует сохранять осторожность, пока пандемия не завершилась.
Иностранцев могут начать пускать в Россию для прививки от коронавируса
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