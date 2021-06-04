Путин заявил об отсутствии серьезных побочных явлений у российской вакцины от COVID-19

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Серьезные побочные явления после применения российской вакцины от COVID-19 отсутствуют. Об этом сообщил Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что не было отмечено ни одного летального исхода после применения этого препарата.

"У других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет. И надеюсь, не будет", – подчеркнул Путин.

Он отметил, что единственный побочный эффект от российской вакцины – небольшая температура, которая поднимается на несколько часов.

"Температура иногда, у 10% прививаемых поднимается. Небольшая температура. Ну она держится несколько часов", – сказал Путин.

Президент напомнил, что российская вакцина эффективно защищает от коронавируса. В случаях, когда привитый человек все же заболевает, болезнь имеет легкую форму.

Ранее Путин призвал страны объединить усилия в борьбе с коронавирусом. Он выразил мнение, что сохранение в мире отдельных очагов инфекции может привести к возобновлению пандемии.

До этого Путин выразил сожаление, что многие россияне относятся с пренебрежением к соблюдению санитарных мер против коронавируса. Президент отметил, что эпидемическая обстановка в России гораздо лучше, чем во многих зарубежных странах, однако гражданам следует сохранять осторожность, пока пандемия не завершилась.