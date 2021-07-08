"Опора России": столичный бизнес стремится к показателю в 60% привитых сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Бизнес города делает все, чтобы добиться показателя в 60% привитых от COVID-19 сотрудников к 15 июля и плотно взаимодействует со столичными властями по этому вопросу. Об этом Агентству "Москва" рассказал председатель совета московского городского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов.

"Мы стараемся максимально приблизиться к 60% до 15 июля, точных данных у нас сейчас нет, но процесс идет", – отметил Несветов.

Он подчеркнул, что предпринимателям правительство Москвы позволяет использовать все возможности инфраструктуры для вакцинации.

Несветов добавил, что в столичном отделении "Опоры России" отлично понимают необходимость вводимых мер по профилактике коронавируса, поэтому вступили в рабочий контакт и взаимодействие с властями Москвы.

"И мы надеемся, что все поводы для беспокойства, которые есть у малого и среднего бизнеса, будут урегулированы", – заключил председатель совета организации.

Ранее Оперштаб ответил на наиболее популярные вопросы об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников отдельных сфер. В частности, специалисты рассказали, как формировать списки из 60% работников, подлежащих прививке.

