"Опора России": столичный бизнес стремится к показателю в 60% привитых сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Бизнес города делает все, чтобы добиться показателя в 60% привитых от COVID-19 сотрудников к 15 июля и плотно взаимодействует со столичными властями по этому вопросу. Об этом Агентству "Москва" рассказал председатель совета московского городского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов.
"Мы стараемся максимально приблизиться к 60% до 15 июля, точных данных у нас сейчас нет, но процесс идет", – отметил Несветов.
Он подчеркнул, что предпринимателям правительство Москвы позволяет использовать все возможности инфраструктуры для вакцинации.
Несветов добавил, что в столичном отделении "Опоры России" отлично понимают необходимость вводимых мер по профилактике коронавируса, поэтому вступили в рабочий контакт и взаимодействие с властями Москвы.
"И мы надеемся, что все поводы для беспокойства, которые есть у малого и среднего бизнеса, будут урегулированы", – заключил председатель совета организации.
Ранее Оперштаб ответил на наиболее популярные вопросы об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников отдельных сфер. В частности, специалисты рассказали, как формировать списки из 60% работников, подлежащих прививке.
Более 20 регионов РФ объявили о введении обязательной вакцинации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: