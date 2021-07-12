Греция объявила обязательную вакцинацию для нескольких категорий граждан

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом некоторые категории граждан в Греции должны пройти вакцинацию в обязательном порядке. Такое заявление сделал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в эфире общественного телевидения Греции ERT.

Он подчеркнул, что спустя полтора года после начала пандемии вакцины стали доступны для всех граждан республики на всей территории страны. При этом они имеют доказанную эффективность и безопасность. Целью Мицотакис назвал вакцинацию 70% взрослого населения до конца лета.

Премьер добавил, что две проблемы мешают скорее победить пандемию. Первая – появление агрессивной мутации коронавируса "Дельта"; вторая – нежелающие вакцинироваться граждане.

"Это двойная угроза, которая беспокоит сегодня все страны, вынуждая некоторые из них вернуться к жестким ограничениям. Даже Олимпийские игры впервые пройдут без зрителей и с карантином для немногих посетителей", – сказал Мицотакис.

Он обратился к мнению ученых, отметив, что дальнейшие события могут развиваться лишь по одному из двух сценариев – все вакцинируются или заболеют.

Премьер-министр призвал прислушаться к церкви и профессионалам, которые просят вернуть работу в нормальное русло, а также к миллионам женщин и мужчин, которые хотят жить здоровыми и свободными.

"Во-первых, немедленная вакцинация работников домов престарелых становится обязательной, это наиболее уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа", – сказал представитель власти.

Он добавил, что с 1 сентября вакцинация станет обязательной для медработников государственных и частных клиник. Третьей группой подлежащих обязательной вакцинации он назвал военнослужащих и призывников.

"В-четвертых, с пятницы (16 июля) до конца августа все внутренние помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для вакцинированных. Будет работать цифровое приложение, которое легко подтвердит, был ли гражданин вакцинирован", – рассказал Мицотакис.

Он отметил, что подобная система уже действует в Дании, Германии, Австрии и Люксембурге.

Мицотакис сообщил, что постепенно свобода будет восстановлена благодаря паспортам вакцинации и соблюдению ряда правил, в числе которых ношение масок, соблюдение гигиены и сдача тестов.

"В то время как государство будет начеку, чтобы отслеживать местные вспышки, готовность больниц и соблюдение мер. Цель состоит в том, чтобы окончание пандемии не стало прелюдией к новым испытаниям осенью", – заключил премьер.

Ранее сообщалось, что одна из греческих компаний предложила сотрудникам 500 евро за вакцинацию от коронавируса. В организации считают, что денежная награда повысит сознательность сотрудников.

