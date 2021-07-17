Ракова назвала количество коек для пациентов с коронавирусом в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве для лечения пациентов с коронавирусом имеется более 14 тысяч коек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тысяч коек", – приводит слова Раковой РИА Новости.



Накануне Сергей Собянин рассказал о причинах, по которым ситуация с коронавирусом в столице начала заметно улучшаться.

По словам мэра, основной причиной положительной динамики стало более ответственное отношение москвичей к санитарным правилам.

До этого градоначальник сообщил, что более 2 миллионов жителей столицы сделали прививку от коронавируса за последний месяц. Также он подчеркнул, что из ковидного фонда в столице выведут более 6 тысяч коек.