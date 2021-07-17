В столице 12 перепрофилированных под COVID-19 стационаров возвращаются к плановой работе

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В Москве 12 перепрофилированных ранее для лечения пациентов с COVID-19 стационаров возвращаются к плановой работе, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, высокий темп вакцинации и существующие в городе меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19.

"Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остается стабильным. В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19", – приводит слова Раковой ТАСС.

Она добавила, что к плановой работе вернулись также семь поликлиник, которые ранее работали как КТ-центры.

По ее словам, общий коечный фонд перепрофилированных стационаров составляет шесть тысяч коек. Также в столице для диагностики COVID-19 останется 28 КТ-центров.

Ракова уточнила, что к плановой работе возвращаются ГКБ № 31, № 51, № 17, № 29 им. Н. Э. Баумана, ГКБ им. В. В. Виноградова, основная территория ГКБ № 24, ГВВ № 3, основная территория ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, ГКБ им. Е. О. Мухина, Детская инфекционная больница № 6, два корпуса больницы Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и федеральный научно-клинический центр ФМБА.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что рост числа пациентов, госпитализированных с COVID-19, за неделю составил 9,5%. По его словам, ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, медпомощь получают 865 тысяч человек, из которых 77% лечатся амбулаторно.

Глава Минздрава отметил, что, несмотря на некоторое замедление прироста заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями, в ряде регионов страны все же фиксируется ее рост.

До этого Мурашко рассказывал, что вакцинация от COVID-19 обладает значительной эффективностью против тяжелых осложнений. Коронавирусом заболели не более 2,5% привитых граждан. При этом большинство – в период формирования иммунитета.

