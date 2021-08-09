Профессор допустил, что в скором времени COVID-19 станет еще одной "простудой"

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COVID-19 в ближайшее время может стать лишь еще одной причиной "простуды", предположил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Об этом он написал в своей статье для британского журнала The Spectator.

По его мнению, вирус SARS-CoV-2 со временем никуда не денется и, скорее всего, "будет неоднократно заражать всех нас всю оставшуюся жизнь". Хантер считает, что это будет происходить примерно раз в пять лет.

"COVID будет другим заболеванием. Через несколько лет подавляющее большинство инфекций перестанут протекать бессимптомно или в легкой форме. Другими словами, как и другие коронавирусы, он просто станет еще одной причиной простуды", – написал Хантер.

Ученый предположил, что уже распространяющийся сейчас штамм "Дельта" может стать "конечной точкой вируса". Таким образом, считает Хантер, худшая часть пандемии "уже позади". В то же время он подчеркнул, что потребуется повторная вакцинация.

Ранее врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что после вакцинации от COVID-19 риск заболеть коронавирусной инфекцией существенно снижается, а если привитый заболел, то болезнь протекает менее тяжело, симптомы похожи на проявление обычной простуды.

Он также отметил, что при тяжелых симптомах, которые чаще развиваются у непривитых людей с накопленными проблемами со здоровьем, появляется одышка, резкая слабость, температура тела поднимается выше 39 градусов.