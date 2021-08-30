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Ученые рассказали о полезных свойствах грецких орехов. Об этом сообщает журнал Circulation Американской кардиологической ассоциации.

По словам специалистов, ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и риск развития болезней сердца. Также, как показали исследования, в орехах содержится специфическая кислота, относящаяся к классу омега-3 ненасыщенных жирных кислот.

"Наше исследование выходит за рамки контроля только уровня холестерина ЛПНП. Мы хотели получить полное представление обо всех липопротеинах и о влиянии ежедневного употребления грецких орехов на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказал директор Клиники липидов Службы эндокринологии и питания клинической больницы Барселоны Эмилио Рос.

Проводя исследование, ученые разделили участников случайным образом на две группы: рабочую и контрольную. Рабочая группа получала каждый день в течение двух лет по половине стакана грецких орехов. Как отметили специалисты, у участников обеих групп проверяли уровни холестерина, а также концентрацию и размер частиц липопротеинов, состав которых изучали с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса. После употребления орехов первой группой в течение двух лет уровень общего холестерина снизился в среднем на 8,5%, содержание ЛПНП – на 4,3%, а наиболее вредных мелких частиц ЛПНП – на 6,1%.

В исследовании участвовали 708 человек в возрасте от 63 до 79 лет из Барселоны и Лома-Линды в Калифорнии. В ходе работы изучалось, способствуют ли грецкие орехи здоровому старению.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что миндаль является самым полезным орехом. По ее словам, также полезны пекан, макадамия и грецкий орех. Королева подчеркнула, что съедать нужно не более горсти орехов в день, чтобы получить пользу.

