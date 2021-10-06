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Общество

12:00

Москвичам пообещали солнечную погоду без осадков в выходные

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в предстоящие выходные ожидается комфортная солнечная погода без осадков с температурой до +13 градусов. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"При переменной облачности осадков не ожидается, фон атмосферного давления сохранится высоким. Дневная температура останется на уровне 11–13, 10–12 градусов – в этих пределах. И сильного ветра не будет", – сообщила Позднякова.

При этом ночи станут холоднее. Минимальная температура в столице составит 0–1 градус, а в пониженных местах рельефа она может опуститься до –1. В Подмосковье в ночные часы ожидается до –3 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил о сохранении рекордно высокого атмосферного давления в Москве. Спровоцировавший его антициклон пока не собирается покидать столичный регион.

Атмосферное давление в Москве четвертый день подряд бьет рекорд

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