Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на пятницу, 15 октября. Об этом со ссылкой на столичное метеобюро сообщает "Интерфакс".
По предварительным расчетам, прирост осадков в городе за ночь составил 17 миллиметров. По прогнозам синоптиков, полностью дождь прекратится к полудню пятницы.
Также уточняется, что за минувшие сутки в городе выпало около 32% месячной нормы октября.
Сильный ливень и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в столице до 10 утра пятницы. Об этом ранее предупредили в МЧС. Москвичей призвали соблюдать правила безопасности.
В ведомстве напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях водителям следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди автомобилей. В МЧС также подчеркнули, что при порывистом ветре следует парковать машины вдали от деревьев, а при нахождении на улице обходить шаткие конструкции.
Днем в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха будет на уровне 11 градусов тепла.
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