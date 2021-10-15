Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на пятницу, 15 октября. Об этом со ссылкой на столичное метеобюро сообщает "Интерфакс".

По предварительным расчетам, прирост осадков в городе за ночь составил 17 миллиметров. По прогнозам синоптиков, полностью дождь прекратится к полудню пятницы.

Также уточняется, что за минувшие сутки в городе выпало около 32% месячной нормы октября.

Сильный ливень и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в столице до 10 утра пятницы. Об этом ранее предупредили в МЧС. Москвичей призвали соблюдать правила безопасности.

В ведомстве напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях водителям следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди автомобилей. В МЧС также подчеркнули, что при порывистом ветре следует парковать машины вдали от деревьев, а при нахождении на улице обходить шаткие конструкции.

Днем в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха будет на уровне 11 градусов тепла.