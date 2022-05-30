Успенская прокомментировала нападение на бульдога соседки

Фото: телеграм-канал Mash

Советская и российская певица Любовь Успенская заявила, что не поведется на провокации и шантаж в связи с обвинением в нападении на бульдога соседки Анны Кауфман. Ее слова приводит Пятый канал.

"Что от меня хотят? Денег? Принципиально не дам ни копейки", – заявила Успенская.

По словам певицы, на ее йоркширского терьера Джюни напали соседские собаки, а она лишь пыталась защитить своего питомца, в результате чего получила укус от нападавших собак.

"На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно – устроила ссору, начала меня провоцировать", – подчеркнула Успенская, добавив, что на Кауфман жаловались и другие жильцы поселка.

У певицы есть подтверждающие травмы документы, она также обратилась в полицию. Кроме того, Успенская подчеркнула, что инцидент произошел месяц назад и она уже поступила мирно, не дав ему хода.

Ранее стало известно, что советская и российская певица Любовь Успенская напала на бульдога соседки Анны Кауфман. Все случилось, когда она прогуливалась с дочерью Татьяной и йоркширским терьером.

Навстречу женщинам выбежал щенок. Прогоняя его, Успенская зашла на соседский участок и, по словам очевидцев, ударила бульдога рукояткой от поводка. Затем она вступила в конфликт с Кауфман, заявив, что собака чуть не укусила ее за ногу и не загрызла терьера.

