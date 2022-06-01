Психолог оценил состояние Успенской после нападения на собаку

Фото: телеграм-канал Mash

Психолог и коуч Павел Раков оценил состояние Любови Успенской после нападения на собаку, сообщает "Экспресс-газета". По его мнению, певица сорвалась на соседей и их питомца, поскольку не может контролировать эмоции.

Специалист подчеркнул, что в такую ситуацию могут попасть даже самые порядочные и интеллигентные люди – все дело в накопившемся стрессе.

"Так обычно бывает, когда человек терпит, а потом, казалось бы, ничего не произошло, а какое-то неудачно сказанное слово выступает катализатором, и человек превращается в демона: из него вылезает вся ярость и агрессия, что и произошло в случае Любови Успенской", – сказал Раков.

Причин, почему артистка живет в стрессе, может быть несколько, заметил специалист. К примеру, такое состояние Успенской могли спровоцировать расставание с супругом после 33 лет брака, затяжные суды, связанные с бракоразводным процессом, а также последующий конфликт с дочерью.

"Проблемы весь прошлый год так и преследовали Успенскую и вылились таким вот грязным инцидентом с соседкой", – добавил психолог.

Он предположил, что Успенская не умеет освобождаться от негатива. Специалист рассказал, что существует много популярных техник, как это сделать. Это могут быть различные спортивные упражнения, экстремальные виды спорта, прогулка в лесу, где можно покричать.

"Тогда и на соседей кидаться перестанет, и репутацию сохранит", – добавил специалист.

Также Раков не исключил, что на Успенскую давит творческий кризис. По его мнению, она уперлась в тупик и не видит дальнейшей творческой реализаций себя как артиста. Психолог напомнил, что уже два года певица не выпускала хитов.

"Конечно, артистка уже добилась всех возможных высот на национальном уровне, но нужно продолжать радовать поклонников, ставить перед собой новые цели. В противном случае человек начинает деградировать", – заметил эксперт.

Ранее стало известно, что советская и российская певица Любовь Успенская напала на бульдога соседки Анны Кауфман. Все случилось, когда она прогуливалась с дочерью Татьяной и йоркширским терьером.

Навстречу женщинам выбежал щенок. Прогоняя его, Успенская зашла на соседский участок и, по словам очевидцев, ударила бульдога рукояткой от поводка. Затем она вступила в конфликт с Кауфман, заявив, что собака чуть не укусила ее за ногу и не загрызла терьера.

