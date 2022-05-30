Успенская пожаловалась юристу Добровинскому, что ее "порвал" трехмесячный щенок

17:07
Фото: телеграм-канал Mash
Юрист Александр Добровинский рассказал, что Любовь Успенская пожаловалась ему на то, что ее искусал трехмесячный щенок дизайнера Анны Кауфман, интересы которой он представляет. Об этом сообщает "Газета.ру".
Кауфман, живущая по соседству с певицей, обратилась к юристу, поскольку собирается подать в суд на Успенскую за избиение одной из ее собак. Дизайнер утверждает, что артистка избила принадлежащего ей почти неходячего старого пса.
"Я написал Любе, когда это случилось. Она сказала, что напротив них живут проститутки. Я не понимаю, почему такое обращение. Успенская пока не извинилась. Я получил от нее СМС, в котором она говорит, что ее искусала эта собака, этот трехмесячный щенок просто порвал Любу. Я себе этого просто представить не могу", – раскрыл он подробности.
Добровинский отметил, что против певицы могут возбудить дело по факту причинения ущерба имуществу или по факту жестокого обращения с животными, если пострадавшей собаке потребуется операция. Артистка будет вынуждена выплатить денежную компенсацию, добавил он.
"Суд будет решать, какое наказание ждет Успенскую. По нашему законодательству собака – это имущество. И операция, которая может предстоять собаке, будет означать, что нанесен ущерб имуществу. Но мы рассматриваем вариант, который указывает, что может быть еще другая статья: жестокое обращение с животными. Там несчастная старая собака пострадала от ударов Любы. Денежная компенсация, конечно, будет. Мы сейчас общаемся с ветеринарами, возможно, собаке потребуется операция", – сказал юрист.
Ранее сообщалось, что Успенская напала на бульдога соседки Анны Кауфман. Все случилось, когда она прогуливалась с дочерью Татьяной и йоркширским терьером. По словам Кауфман, Успенская побежала за трехмесячным щенком французского бульдога, но, обнаружив там только старую собаку, начала ее бить рукояткой поводка. Затем она вступила в конфликт с Кауфман, заявив, что собака чуть не укусила ее за ногу и на загрызла терьера.
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