В Москве задержали трэш-блогера Максимовскую – СМИ

Фото: телеграм-канал "Юля Финесс (Максимовская)"

Трэш-блогер Юлия Максимовская была задержана в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, Максимовская пришла в точку общепита на западе Москвы с ножом. Девушка вела себя неадекватно и угрожала неизвестному лицу.

"Ее задержали накануне. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)", – рассказали в правоохранительных органах.

Юлия Максимовская получила известность из-за скандальных роликов в формате видеоблога для своего телеграм-канала.

В июле депутат Госдумы Артем Метелев заявил, что в России необходимо создать реестр трэш-стримеров. Включение в такой список, по мнению парламентария, должен вести к блокировке в социальных сетях и принудительному запрету на выход в Сеть.

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